Bankalar salgında 940 milyar TL yeni finansman sağladı

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) Başkanı Mehmet Ali Akben
, bankacılık sektörünün, güçlü mali yapısı ile ekonominin direnç noktalarından birini oluşturduğunu belirtti. Akben, bankaların salgını başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirdiğini söyledi. Söz konusu kredilerin yüzde 45'inin kurumsal şirket ve ticari kuruluşlara, yüzde 31'inin KOBİ'lere, yüzde 24'ünün ise bireysel müşterilere verildiğini belirten Akben, müşterilerin yeniden yapılandırma ve borç ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin de bankalarca bolumlu karşılandığını ifade etti. Akben, bankaların tüm bu destekleri sağlam finansal yapıları sayelerinde sağlayabildiğini aktardı.