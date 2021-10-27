Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Döviz büroları Danıştay’a gidecek
Giriş Tarihi: 27.10.2021

Döviz büroları Danıştay’a gidecek

Döviz büroları Danıştay’a gidecek
Döviz büroları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesini yargıya taşıyacak. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi. Çabuk, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi" dedi. Bakanlık, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Döviz büroları Danıştay’a gidecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA