Döviz büroları Danıştay’a gidecek

Döviz büroları Hazine
ve Maliye Bakanlığı
'nın düzenlemesini yargıya taşıyacak. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu
Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım'da protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi. Çabuk, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay
'da dava açmayı düşünüyor. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi" dedi. Bakanlık, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Buna göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.