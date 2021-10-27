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Giriş Tarihi: 27.10.2021 22:51 Son Güncelleme: 27.10.2021 22:54

Konya Şeker’in yeni başkanı Ramazan Erkoyuncu oldu

Konya Şeker’in yeni başkanı Ramazan Erkoyuncu oldu

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde oy sayımı tamamlandı. 5 adayın yarıştığı seçimlerin ardından Ramazan Erkoyuncu Konya Şeker'in yeni başkanı oldu.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan seçimde oy sayımı tamamlandı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın yarıştığı seçimlerin ardından Ramazan Erkoyuncu Konya Şeker'in yeni başkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar ve açılan sandık sayısı şu şekilde:

13 sandığın tümünde oy sayımı tamamlandı. 12 bin 837 oy sayıldı.

Ramazan Erkoyuncu: 4624

Özkan Taşpınar: 3997

Alişan Taşpınar: 1529

Yusuf Erdem: 2337

Mehmet Öğdüm: 151

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Konya Şeker’in yeni başkanı Ramazan Erkoyuncu oldu
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