Konya Şeker’in yeni başkanı Ramazan Erkoyuncu oldu

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan seçimde oy sayımı tamamlandı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın yarıştığı seçimlerin ardından Ramazan Erkoyuncu Konya Şeker'in yeni başkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar ve açılan sandık sayısı şu şekilde:

13 sandığın tümünde oy sayımı tamamlandı. 12 bin 837 oy sayıldı.

Ramazan Erkoyuncu: 4624

Özkan Taşpınar: 3997

Alişan Taşpınar: 1529

Yusuf Erdem: 2337

Mehmet Öğdüm: 151