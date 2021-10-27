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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Özel bankalar da faiz indiriyor

Özel bankalar da faiz indiriyor
KAMU bankalarının önceki gün başlattığı faiz indirimi operasyonuna özellerden ilk katılan Garanti Bankası oldu. Garanti BBVA, şirketlerin kullandığı rotatif kredi faizini yüzde 18'in üstündeki seviyelerden yüzde 16.75'e çekti. Garanti Bankası'nın ardından diğer özel bankaların da önümüzdeki haftadan itibaren faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 2 puanlık faiz indirimini özel bankalar kredilere değil de mevduata yansıtırken, kamu mevduat bankaları, önceki gün kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 200 baz puana kadar yaptığı faiz indirimi ile yıllık yüzde 18.50-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizi 16.5'e kadar gerileyecek. Kamu bankaları 1 milyon TL'nin atındaki konut kredilerinin faizini aylık 1.29'a, 1 milyon liranın üstündekilerin ise 1.34'e çekti.
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Özel bankalar da faiz indiriyor
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