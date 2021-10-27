Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?

KÜRESEL ENFLASYON ARTTI: KRİPTO PARALAR ALTINDAN ROL ÇALDI

Bitcoin, Nisan ayındaki zirvesinin ardından düşüş trendi içerisini girmiş, yaklaşık 3 ay boyunca 30 bin dolar bandında 2021 yılı dip seviyesinde işlem gördü. 30 bin dolar seviyesinde tutanan Bitcoin, El Salvador'un resmi para olarak kripto parayı onaylamasıyla beraber yönünü yukarı kırdı.

Bireysel veya kurumların açıklamalarına aşırı duyarlı olan Bitcoin, yeni yükseliş trendine Temmuz ayının son haftası başladı. Özellikle küresel düzeyde artan enflasyon ile dünyada birçok insan parasının değerini koruma amaçlı hem de spekülatif amaçlı kripto paraları tercih etmesi yükselişte etkili oldu. Bu dönemde enflasyondan korunma aracı ons altının baskı altında olması Bitcoin'i bir adım önem çıkarmış oldu.