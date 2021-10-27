Tamamlayıcı sağlıktan 1 milyon kişi geliyor

Sağlık sigortaları 2021 yılını 1 milyar liranın üzerinde bir prim oranıyla bitirmeye hazırlanıyor. Toplam sigorta büyüklüğünün içinde sağlık sigortasının yüzde 12.5 olduğu Anadolu Sigorta
'nın Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, hem prim üretiminde hem de sigortalı sayısında ciddi artışlar yakalandığını söyledi. Tamamlayıcı sağlık
alanında yüzde 100'e yakın büyüme yakaladıklarını belirten Erberk, özel sağlık sigortalarında da sayı olarak geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı rakamlarda olduklarını belirtti. Toplamda yüzde 20-22 gibi daha fazla prim üretimi gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Kerem Erberk, "Yıl sonunda hızlanarak biraz daha yüksek bir rakamla yılı kapatırız diye düşünüyorum. Türkiye
'de toplam sağlık harcaması GSYİH'nın yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor. 35 milyar dolar civarında bir rakam. Yüzde 78'ini devlet karşılıyor. Yüzde 17'si vatandaşların kendi ceplerinden ödediği bölüm. Bunun sadece yüzde 5'i sigorta sektörü tarafından karşılanıyor. Ciddi bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Tamamlayıcı sağlık alanındaki bu hızlı büyüme rakamlarının sağlık sigortası alanına ilk kez giren kitlenin oluşturduğu bir tablo olduğunun altını çizen "Geçtiğimiz yıla göre sağlıkta sayı olarak yüzde 34'lük bir artış var. 600-700 bin kişilik bir tamamlayıcı sağlık sigortası ile sektöre giriş oldu. Sene sonunda 1 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık ile geleceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Tamamlayıcı sağlık alanında firma olarak yüzde 50-50 bir oranın olduğunu belirten Erberk, "Sektörde ise yüzde 60 bireysel yüzde 40'da kurumsal bir oran olduğunu görüyoruz. Sisteme ilk giren firmalar tamamlayıcı sağlık sistemini tercih ediyorlar. Ancak daha eski olan firmalar konvansiyonel sağlık sigortasını istiyor" dedi.
HİBRİT ÜRÜNLER DE VAR
Sağlıkta ayrıca hibrit ürünler de var. Hem tamamlayıcı hem de konvansiyonel sağlık ürünlerinin iyi yönlerinin birleşimi. Erberk bu ürünü de şu cümlelerle anlattı: "Hibrit ürün de var. Anlaşmalı kurum kapsam içindeyse tamamlayıcı sağlı sigortası
devreye giriyor." Kapsam dışında ise burada da sağlık sigortası devreye giriyor. Hibrit ürün üçte bir, tamamlayıcı üçte bir ve konvansiyonel ürün de yüzde 1 civarında diyebiliriz."
7.1 MİLYAR LİRA BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI
TEMMUZ itibarıyla hayat dışı sigorta 45.5 milyar lira seviyesine ulaştı. Sağlık sigortaları ise 7.1 milyar lira civarında bir pay alıyor. Temmuz ayında 7.1 milyarın 1.3 milyarlık kısmının tamamlayıcı sağlıktan, 5.4 milyarlık kısmının ise konvansiyonel sağlık prim üretiminden gelmiş durumda.