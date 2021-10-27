THY’den Güney Avrupa kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda 3 Kasım 2021 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 15 Kasım 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 139 dolardan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı elde edebilecekler.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden her şey dahil gidiş-dönüş 139 dolardan başlayan fiyatlar bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterirken kampanya İstanbul Havalimanı bağlantısı ile gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak.