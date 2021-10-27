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Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:04 Son Güncelleme: 27.10.2021 14:17

THY’den Güney Avrupa kampanyası

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Güney Avrupa kampanyası

Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Türkiye’deki uçuş noktaları ile Avrupa Kıtası’nda İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan’daki 20 uçuş noktası arasında uygun fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul çıkışlı uçuşlarda 3 Kasım 2021 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 15 Kasım 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 139 dolardan başlayan fiyatlarla uçma fırsatı elde edebilecekler.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden her şey dahil gidiş-dönüş 139 dolardan başlayan fiyatlar bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterirken kampanya İstanbul Havalimanı bağlantısı ile gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli olacak.

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THY’den Güney Avrupa kampanyası
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