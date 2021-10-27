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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Vodafone e-ticarette ilk üçe girmeyi hedefliyor

Vodafone e-ticarette ilk üçe girmeyi hedefliyor
VODAFONE, Vodafone Yanımda üzerinden sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi. Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu 'Her Şey Yanımda'da 10 ana kategori ve 100'den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün sunuluyor. Her Şey Yanımda ile ilk yıl aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı planlayan Vodafone, e-ticaret sektöründe 3 yılda en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyor. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Her Şey Yanımda ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz" dedi.
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Vodafone e-ticarette ilk üçe girmeyi hedefliyor
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