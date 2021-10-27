YATED denizcilik sektörüne yeni kalifiye ara elemanlar kazandırılıyor

Toplantının açış konuşmasında YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, "YATED olarak sektörün gelişimi ve sektörün daha verimli hale gelmesi için okullarımız başta olmak üzere tüm sektör bileşenlerimiz ile çalışıyoruz. Sektörümüzde kalifiye ara eleman sıkıntısı had safhada. YATED bu ve benzeri sorunları minimize etmek üzere mesleki liselerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarımızla çalışmayı ve sorunun çözümündeki ana parça olmayı kendine misyon edinmiştir.

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile alan ve dal çalışmalarımızı birlikte yaptık. Öğrencilerin seçilmesini gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin staj konusundan tutun da burs konusuna kadar bir dizi iyileştirmelerde bulunduk. YATED, atölyeyi sıfırdan yeniledi, ekipman ve donanım desteğini de sağladı. Firma ziyaretleri, fuarların ziyaret edilmesi gibi konularda öğrencilerimize her daim yardımcı olduk. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında 12. Sınıfa giden ve şu anda 18'i Yated üyelerinde olmak üzere staj yapan 23 öğrencimiz var. Bu sene de 10. Sınıftan 32 öğrenci aramıza katıldı. Her türlü desteğe ilave olarak derneğimiz öğrenci arkadaşlarımıza kariyer günleri konusunda da destek veriyor.

"MESLEK LİSELERİMİZE DESTEK VERİLMESİ ŞART"

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Lütfü Cevahir uygulamalı eğitimin son derece önemli olduğunu belirterek YATED ile işbirliği yapmanın kendileri açısından bir şans olduğunu söyledi. Cevahir, "Buradan iş insanlarımıza, STK'larımıza sesleniyorum. Meslek liselerimize destek verin. Meslek liseleri gelişirse ülke gelişir. Kalkınmamız, gelişmemiz için uygulamalı eğitimlere ihtiyaç var. Bugün burada YATED'in koordinasyonunda bunu lisemizde yapıyor olmaktan son derece onurlu, gururluyuz" yorumunda bulundu.

"İŞ VE GÜÇ BİRLİĞİNDEN YANAYIZ"

Suzuki Marin, Marin Operasyonları ve Mobilite İş Geliştirme Grup Müdürü Hakan Kozanoğlu, "Böylesine anlamlı sosyal sorumluluk projesinde bir araya gelmekten mutluyuz. Sektörün yaşadığı ara eleman bulma sorunu ciddi bir seviyeye gelmiştir. Bu da müşteri beklentilerinin karşılanmamasına ve işlerin gecikmesine neden olmaktadır. Suzuki Marin olarak 1 adet 20 beygir motor sağladık. İlerleyen zamanlarda da desteklerimiz devam edecek. Sahada, stajda öğrencilerimizi destekliyor olacağız. Suzuki Marin olarak her daim sektör-meslek lisesi iş ve güç birliğinden yanayız" ifadesini kullandı.

"YATED'LE BERABER ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ"

Her sektörde olduğu gibi yat ve tekne endüstrisi alanında da birtakım problemlerin olduğunu ifade eden Merkür Spor Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Uğur Aksan, "Sektörümüzde ciddi bir personel açığı var. YATED ile beraber ciddi çalışmalarda bulunuyoruz. Sektörde bulunan 23 stajyerimiz var. Öğrenci kardeşlerimizin dil problemlerini aşmaları gerek. Dünya genelinde daha verimli, başarılı iş yapabilmek için İngilizce'yi halletmiş olmak lazım. İngilizce ile ilgili dersleri biz üstlenebiliriz. Bu konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Dil, her şeyin önüne geçmeye başladı. YATED ile beraber sektörün kalkınmasında emeğimizin olması bizleri ayrıca mutlu eder" dedi.

"ENDÜSTRİLEŞMEK EN BÜYÜK DAVALARDAN BİRİDİR"

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Karahan şöyle konuştu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Endüstrileşmek en büyük davalardan biridir' demiştir. Bu sözden de anlaşılacağı üzere ülkemizin daha ileriye gidebilmesinin önkoşullarından biri de endüstrileşmekten geçmektedir. Bugün burada Sanayi ve okul işbirliğinin en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Gelişen teknolojileri takip etmek, nitelikli ara eleman yetiştirmede en önemli etkendir. Küçük bir anekdot paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en saygın mühendislik fakültelerinden birini bitiren bir mühendis arkadaşımla konuştuğumda; 'Ben mühendisliği sanayide tanıdım demişti. Biz, maalesef okullarda hep teorik bilgi veriyoruz. Evet, teorik bilgi de çok önemli ama uygulama olmadan, pratik olmadan işi öğrenemeyiz. Bugün burada YATED'in öncülüğünde öğrencilerimiz uygulamaya yönelik çok güzel adımlar atıyorlar. Sadece teorik bilgi olursa okul bitince öğrencilerimiz amiyane tabirle sudan çıkmış balık gibi oluyor. Burada çok ciddi bir emek var. 'Savaş cephede öğrenilir' sözünün en güzel örneği mesleki eğitimdir. Bu alanların yaygınlaşmasını diliyoruz."

YATED Atölyesi Projesi, sektörün en bilinen ve en prestijli şirketleri tarafından, Suzuki Marin - Platin Sponsor, Mercury Marin- Altın Sponsor, Mengi Yay ve Trio Deniz - Gümüş Sponsor, Yamaha, Depar Motor ve Data Hidrolik - Bronz Sponsor ve Safter Marin - Ders Sponsoru olarak desteklenmektedir.