Akdeniz’deki evaporit oluşumları araştırılacak

Akdeniz'de yoğunlaşan petrol ve doğal gaz aramaları, Kıbrıs'ın jeolojik birimlerinin yeniden detaylı bir şekilde araştırılmasının da önünü açtı. 10 ülkeden, 13 üniversite ve 4 kuruluştan 29 bilim insanı ve 6 genç araştırmacının katılacağı dört yıllık "Uluslararası Akdeniz Evaporit" projesi ile Akdeniz'in çeşitli ülkelerinde araştırmalar yapılacak. Akdeniz'deki evaporit oluşumlarının araştırılacağı projede "Kıbrıs Messiniyen Sedimantolojisi" konusunda da 3 yıllık bir doktora bursu verilecek. Kıbrıs'ı Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar temsil ediyor.

ARAŞTIRILIYOR

Bu ölçekte bir bilimsel projenin ilk kez yürütüleceğini söyleyen Prof. Dr. Cavit Atalar, projenin sonuçlarının Kıbrıs'ın ve Doğu Akdeniz jeolojisinin önemini bir kez daha ortaya çıkaracağını söyledi. 1994'den bu yana özellikle Kuzey Kıbrıs'ın depremselliği, zemin özellikleri, heyelanları, kalkarenit ve alçı taşları ile ilgili pek çok araştırma projesinde Kıbrıs'tan ve değişik ülkelerden bilim insanları ile çalışan ve bu araştırmaların sonuçlarını bilimsel makale ve bildiri olarak bilim dünyası ile paylaşan Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs'ta yaklaşık 6 milyon yıl önce Messiniyen döneminde oluşan alçı taşlarının yapılarının nasıl oluştuğunu araştırdıklarını ifade etti.