Alman KOBİ’ler THY ile uçmaya devam edecek

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve BVMW Başkanı Markus Jerger tarafından imzalanan niyet anlaşmasına göre; BVMW üyesi firmalar uçuşlarını THY'nin sunduğu ayrıcalıklar ile gerçekleştirmeye devam edebilecekler.

Yenilenen işbirliği kapsamında bünyesinde kendine bağlı 10 binin üzerinde kobi kuruluşu bulunduran ve yılda ortalama iki bin etkinlik gerçekleştiren BVMW, bu platformlarda THY markasının yer alması için kolaylık sağlayacak. Ayrıca THY'nin kurumsal sadakat programı 'Turkish Airlines Corporate Club'un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilmesinin devamı da hedefleniyor.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

İşbirliğinin yenilenmesi ile ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği ile yıllardır devam eden stratejik iş birliğini sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirterek "İmzalanan yeni anlaşmamız ile kurumsal segmentteki hacmimizi küresel ölçekte en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak iş dünyasından değerli misafirlerimizi dünyanın en çok ülkesiyle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

BVMW Başkanı Markus Jerger ise " Dünyanın en önemli havayollarından biri ile stratejik işbirliği içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz. Türk Hava Yolları ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği en iyi şekilde iş imkanlarıyla dünyayı buluşturuyor" diye konuştu