Avrupa’nın en iyisi İHL oldu

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden ikisinin daha sahibi oldu. Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan ve yolcu sayısı bakımından Avrupa
'nın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi
'nin "17th ACI Europe
Awards" ödülleri kapsamında 40 milyon yolcu üzeri kategorisinde 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' ve 'Erişilebilir Havalimanı' ödüllerine layık gördü. İsviçre
'nin Cenevre
kentinde gerçekleştirilen ACI Europe Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, salgın sürecinde aldıkları ve havacılık sektörüne yön veren önlemlere dikkat çekti. Samsunlu, "Uçuşların yapılamadığı, sadece kargo uçuşları ve tahliye operasyonlarının devam ettiği bir dönemde 'ne yapalım, şartlar bu' demedik, yerimizde durmadık. İnsanlara eski uçuş alışkanlıklarını geri kazandırmak için öncü çalışmalara imza attık. Güven inşa ettik" diye konuştu.
MÜTHİŞ BİR DAYANIKLILIK
Acı Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec
de, sektörün içinde bulunduğu olağanüstü zorlu süreçte İstanbul Havalimanı'nın yatırımlara ve altyapı çalışmalarına odaklanarak müthiş bir dayanıklılık gücü gösterdiğinin söyledi. Jankovec, "İstanbul Havalimanı'nın iki ayrı ödül kazanmış olması, yolcularına gösterdikleri üstün ilgiyi sürdürürken işletmeleri ve toplumları için uzun vadedeki hedeflerinden şaşmadıklarının bir kanıtıdır" dedi.