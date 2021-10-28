Gelir İdaresi kayıt dışına göz açtırmayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 2022 yılında 14 milyon adet, 2023 yılında 15 milyon ve 2024 yılında da 16 milyon adet üründe bandrol denetimi yapmayı planlıyor. İçki ve sigaraya yönelik olarak ülke çapında yaygın ve yoğun denetimler yapılıyor. Söz konusu denetimlerde mobil denetim cihazları da kullanılıyor.

80 BİN MÜKELLEF İZAHA DAVET EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçe teklifinde vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele çerçevesinde hedeflere yer verildi. Bu yıl 80 bin mükellef izaha davet edilirken bu sayının gelecek 65 bin olması öngörülüyor. Beyanname, bildirimler çapraz kontrole tabi tutuluyor. Vergiye uyumu düşük olan izahata çağrılıyor, vergi denetimi yapılıyor. İzaha davet edilenlerin açıklamaları kabul edilmezse vergi incelemesine sevk ediliyor.

İÇKİ VE SİGARADA 14 MİLYON ADET DENETİM

Sigara ve içkide bu yıl sonuna kadar 13 milyon adet içki ve sigaraya yönelik bandrol denetimi yapılacak. Gelecek yıl 14 milyon adet, 2023 yılında 15 milyon ve 2024 yılında da 16 milyon adet üründe bandrol denetimi yapmayı planlanıyor. İçki ve sigaraya yönelik olarak ülke çapında yaygın ve yoğun denetimler yapılıyor. Söz konusu denetimlerde mobil denetim cihazları da kullanılıyor.

700 BİN MÜKELLEFE DENETİM

Gelir İdaresi Başkanlığı bu yılsonuna kadar yaygın ve yoğun denetim kapsamında 220 bin mükellefi denetleyecek. 2022 yılında ise hedef 225 bin mükellefin denetlenmesi. Yaygın ve yoğun denetimlerde mükellef nezdinde yapılan denetim sayısı bu yılsonunda 700 bine ulaşacak. Gelecek yıl ise hedef 800 bin olarak belirlendi.

17 MİLYON E-TEBLİGAT

Gelir İdaresi'nin hedeflerinden birisi de elektronik uygulamaların geliştirilmesi, vergi ve diğer gelirlerin tahsilatında etkinliğin artırılması. 2020 yılında 8.7 milyon olan E-tebligat sayısı bu yıl sonunda 17 milyon adete ulaşacak. 2022 yılında ise hedef 19 milyon adet E-tebligat göndermek. Kanunu süresinde verilen beyanname sayısı bu yılsonunda 110 milyon âdete ulaşacak. 2022 yılında 116 milyon adet beyannamenin süresi içinde verileceği öngörülüyor.