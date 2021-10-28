Vakıfbank’tan mevduatta %36’lık artış

BİRİKİM ve tasarruf alışkanlığı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye
'de de pandemi dönemiyle yükselişe geçti. Bu dönemde mevduat ürünlerini çeşitlendiren VakıfBank
, ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında toplam tasarruf mevduatında yüzde 36'lık artış yaşadı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi
, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya Tasarruf Günü
'ne yaklaştığımız şu günlerde toplam tasarruf mevduatımızda geçen yılın aynı dönemine göre TL karşılık olarak yüzde 36'lık bir büyüme elde ettik" dedi.