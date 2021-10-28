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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Vakıfbank’tan mevduatta %36’lık artış

Vakıfbank’tan mevduatta %36’lık artış
BİRİKİM ve tasarruf alışkanlığı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi dönemiyle yükselişe geçti. Bu dönemde mevduat ürünlerini çeşitlendiren VakıfBank, ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında toplam tasarruf mevduatında yüzde 36'lık artış yaşadı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya Tasarruf Günü'ne yaklaştığımız şu günlerde toplam tasarruf mevduatımızda geçen yılın aynı dönemine göre TL karşılık olarak yüzde 36'lık bir büyüme elde ettik" dedi.
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Vakıfbank’tan mevduatta %36’lık artış
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