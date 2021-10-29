Giriş Tarihi: 29.10.2021

Çiftçiye gübre desteği müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilerin artan gübre maliyetleri için yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Pakdemirli, “Siz üretmeye devam edin, biz sizi zarar ettirmeyeceğiz” dedi