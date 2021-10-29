Kılıçdaroğlu’nun ’Karı Kış Fonu’ algısı boş çıktı! O soruyu yanıtsız bıraktı...

KILÇDAROĞLU O SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

SABAH'a bilgi veren sektör temsilcilerinin "Siz iktidarın yapamadığı neyi yapabileceksiniz?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin devletin vergiden feragat ederek 34 milyar liranın vatandaşın cebinde kalmasını sağladığını, dünyada KDV harici akaryakıttan vergi almayan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattıkları öğrenildi. Sektör temsilcileri, "Ortada iddia ettiği gibi 'Kara Kış Fonu'na ilişkin bir çalışmaları yok, sadece goygoy yaptı" dediler.