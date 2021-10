Son dakika haberi | Rekabet Kurumu’ndan ’fahiş fiyat’ kararı: 5 zincir markete para cezası

A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş

Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dalan Kimya End. A.Ş.

Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.

Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ile

Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.,

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.

Gıda Perakendecileri Derneği

tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına; Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesine karar verildi.