Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul Havalimanı’nda 3 yılda uçuş yapan kişi sayısını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 3 yılda büyük başarılara imza attığını söyledi ve rakamları paylaştı. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "25 Ekim tarihi itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yapıldı." dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BÜYÜK BAŞARI

Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bakan Karaismailoğlu; İstanbul Havalimanı, 3 yılda büyük başarılara imza attı. 25 Ekim tarihi itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yapıldı.