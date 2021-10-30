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Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:53 Son Güncelleme: 30.10.2021 11:54

Son dakika... Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: İtalya Başbakanı karşıladı

Son dakika... Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma’da: İtalya Başbakanı karşıladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Roma'da: Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da resmi karşılama töreninde bulundu. Başkan Erdoğan'ı İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı.

Başkan Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.

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Son dakika... Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi için Roma'da: İtalya Başbakanı karşıladı
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