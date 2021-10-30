EYT’lilerin sorunu masaya yatırılıyor

Giriş Tarihi: 30.10.2021

Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Çalışma Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler, asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor