İhracatçı sayısı 10 yılda üçe katlanacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
'nun son Enflasyon Raporu'nda tedarik zincirindeki aksamalara dikkat çekip, Türkiye'nin üretim üssü haline gelerek cari fazla veren bir ülke olma hedefine yaptığı vurgu, ihracatçılar tarafında yankı buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı İsmail Gülle
, ülke ihracatının 1923'te 50 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bugün ise 220 milyar dolara gidiyor. Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye kavuşturmakta kararlıyız" dedi. Gülle, yaşanan küresel kriz sonrası sürecin, Türkiye için yeni bir sıçrama dönemi olacağını belirterek, şu bilgileri verdi: "Türkiye önümüzdeki 5 sene içinde ihracatını yıllık 300 milyar doların üzerine çıkaracak. Bugün ihracatçı sayımız 100 bine ulaştı. Bunu 5 yıl içinde 130 binlere, 10 yılda da 300 bine çıkarma arzusundayız."
AÇIK FAZLAYA DÖNEBİLİR
Türkiye'nin dış ticaret açığını ve dolaylı olarak cari açığı orta ve uzun vadede fazlaya çevirmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki ise, "Tabi burada en kritik konular hammadde ve enerji tarafında adımlar atmak. Bu yolları kullanarak cari açığı kapatabiliriz. Bu konularda teşvikler veriliyor. Biz birkaç sektör olarak dış ticaret fazlası veriyoruz. Ara mamül üretimi konusunda çalışmalar ve atılan adımlar da var. Orada olumlu bir tabloya ulaştık diyebiliriz. Ama tabi fazla vermek için enerji ve hammadde sorununu çözmemiz şart" diye konuştu.