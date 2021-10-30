Üç yılda 104 milyon yolcu

İstanbul
Havalimanı, 3 yılda büyük başarılara imza attı. 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı
'nın 104 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, "İstanbul Havalimanı Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdı" dedi.
2018'de Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünde açılan havalimanının birçok özelliği ile Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını anlatan Karaismailoğlu, "347 uçuş noktasıyla 25 Ekim tarihi itibarıyla 104 milyon 19 bin 599 yolcuya, 734 bin 599 uçuşa ev sahipliği yapıldı. Kovid-19 salgını döneminde de çalışmalarını hızla sürdüren İstanbul Havalimanı, 26 destinasyona uçuş gerçekleştiren 11 yeni havayolu şirketine hizmet vermeye başladı. Çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün bir tasarıma sahip İstanbul Havalimanı, ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor. Terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisine ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motifleri projeye güzellik, doku ve derinlik sağlıyor. İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlanırken, 90 metre uzunluğunda olan İstanbul Havalimanı kontrol kulesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarından aynı zamanda Ferrari'nin de tasarımcısı olan Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından tasarlandı ve Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazandı" diye konuştu. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın toplam 31 adet ödül ve sertifika aldığına vurgu yaparken, "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" arasında yer aldığını, "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldüğünü söyledi.
MARMARAY NÜFUSUN 40 KATINI TAŞIDI
Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıdı. Bakan Adil Karaismailoğlu "Asya ve Avrupa kıtalarını 4 dakikada kat eden Marmaray, İstanbul nüfusunun yaklaşık 40 katını taşımış durumda" dedi.