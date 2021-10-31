Destek miktarları artırıldı, üretici ayçiçeğine yöneldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ekim ayındaki ayçiçeği ürün masası bülteni yayımlandı. 2021-2022 pazarlama yılında dünyada yağlı tohum üretim miktarının 628 milyon ton olacağı öngörülürken, toplam üretimin yüzde 61,3'ünü soya, yüzde 10,7'sini kolza, yüzde 8,9'unu ise ayçiçeği oluşturuyor. Son 10 yıllık dönemde ayçiçeği üretiminde yüzde 59,7 artış sağlandı.

REKOR ÜRETİM

2022 sezonunda dünya ayçiçeği üretiminin Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliğindeki artışa bağlı olarak 56 milyon ton ile rekor seviyede olacağı öngörülüyor. Bu dönemde Türkiye'de de üretim artışı bekleniyor.

Türkiye'de yağlık ayçiçeği ekim alanı geçen yıl yüzde 17 artarak 6,5 milyon dekara yükselirken yağlık ayçiçeği üretimi 1,9 milyon tona ulaştı. TÜİK verilerine göre ayçiçeğinin yeterlilik oranı yüzde 60,1'dir. 2021 yılı üretim tahmini TÜİK tarafından yüzde 15,6'lık artışla 2,39 milyon ton olarak açıklandı. Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller sırası ile Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana. Bu iller, toplam üretimin yüzde 68'ini karşılıyor.

İTHALAT AZALDI

Bu yılın ilk sekiz ayında ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 31 azalmasıyla birlikte 616 bin ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üretici fiyatlarının yükselmesi, destek miktarlarının artması ile bu yıl ayçiçeği ekim alanlarına olumlu yansıyarak ekim alanları artarken, çiftçi bu yılki hasatı tamamladı.

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

Geçen sene ile kıyaslandığında dünya ayçiçeği fiyatı ortalama yüzde 47 arttı. Dünya ayçiçeği piyasasında yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki artış da dikkate alınarak "ayçiçeği tohumu ham yağı" ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi bu yılın sonuna kadar yüzde 0, "ayçiçeği tohumu yağı ile teknik ve sınai amaçla kullanılan ham yağ" düzenlendi.