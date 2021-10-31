THY ‘business class’ta ikrama başlıyor

Yüksek
standartlarda hijyen önlemleri alarak salgının başlangıcında ikram servisinde geçici süreli değişiklik yapan Türk Hava Yolları
(THY
) uçak içi ikramlarında salgın öncesi döneme dönüşünü sürdürüyor. THY, yarından itibaren kıtalar arası 'business class' uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor. Böylece yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25 Ağustos 2020'de durdurulan ikramlar dünya genelinde artan aşılama oranı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşmuş olacak.
İSTENİLEN SAATTE İKRAM
THY, kıtalar arası yaptığı uçuşlarda 'business class' ikramları yolcuları için özel olarak hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisi ile başlayıp, zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek. Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek servisleri, uçan aşçılar tarafından sunulacak.Uçuşunu gece gerçekleştiren yolcular ise servis zamanını kendilerinin belirleyebildiği 'Dine on Demand' ile seçimi yapmaları durumunda istedikleri saatte ikramlarını alabilecekler.
TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞI
Kıtalararası uçuşlarda 'business class' ikramlarının başlayacak olmasını sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yarın akşam yemeğinizi Miami
manzaralı uçağımızda mı yoksa Tokyo
manzaralı uçağımızda mı almak isterdiniz? Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetleri, kıtalararası uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle yeniden buluşuyor" ifadelerini kullandı.