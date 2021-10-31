Giriş Tarihi: 31.10.2021

Yerlilerin varlıkları milli geliri aştı OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları, eylül sonunda 6.1 trilyon lira ile gayrisafi milli hasılayı aştı. Bu yıl özellikle TL mevduatlardaki artış dikkat çekerken, eurobond ihraçlarına da ilginin yüksek olduğu gözlendi