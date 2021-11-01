11 milyon TL’lik kalkınma planı

Bursa
Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa'daki yeni hizmet binasında Kırsal Kalkınma Strateji Belirleme Çalıştayı düzenledi. Eskişehir ve Bilecik'teki çalıştay öncesi Bursa'da gerçekleştirilen buluşmaya Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç
, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) Bursa Koordinatörü Bilal Tunç ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
KIR-KENT DENGESİ GÖZETİLİYOR
Bölgenin kırsal kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak
şu bilgileri verdi, "Bölgemizde kırsalda tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ek olarak tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, marka-tescil faaliyetleri, eko-turizm, kentten kıra dönüş gibi birçok çalışma ile turizm tanıtımında bölge zenginlikleri doğrultusunda kültür, doğa, tarih, sağlık alanlarında faaliyetler aktif şekilde yürütülüyor. Bölgemizde Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı adı altında 3 yıllık bir program yürütüyoruz. Bu program özelinde 75 proje destek alırken toplamda 35 milyon TL'lik yatırım Ajansımız sayesinde hayata geçti. Bunun 11 milyon TL'si Bursa özelindeki projeler. Bugün kırsal kalkınmayı, kadınları ve gençleri önceliklendirerek tasarlıyor ve desteklerimizi buna göre şekillendiriyoruz."