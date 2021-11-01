Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması: Olağanüstü önlemler alınıyor

"ÇUKUROVA HAVALİMANI EKİM 2022'DE AÇILACAK'

Çukurova Havalimanı projesi için ihaleye, alanında 7 en büyük firmanın katıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Devletten hiçbir para çıkmadan işletmeci 100 milyon avroluk yatırım yapacak, işletme süresinde 300 milyon avro kira ödeyecek. Çok başarılı işlerden bir tanesi." diye konuştu.

Çukurova Havalimanı'nın Ekim 2022'de açılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Gelecek yıl ekimde oraya uçakla ineceğiz. Dört başı mamur uluslararası bir havalimanı olacak. Demir yolu bağlantısı da bulunacak." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı belirtilen Millet Bahçesi'ne ilişkin bir soru üzerine Karaismailoğlu, acil durum hastanesi yapılan kuzey-güney pistlerinin olduğu bölgenin, ilk etapta gelecek yıl içerisinde Millet Bahçesi olarak vatandaşa açılacağını, doğu-batı pistinin faaliyete devam edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, doğu-batı pistinin özel havacılık tarafından özel durumlarda ve sağlık durumlarında kullanılmaya devam edeceğini aktararak, hem kargo alanları hem de dış terminali bir etkinlik ve festival alanına dönüştürmeyi planladıklarını, burada TEKNOFEST ve Ulaşım Şurası'nın yapıldığını bildirdi.