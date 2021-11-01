Konya’nın ünlü iş insanı Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da özel bir hastanede bir süre tedavi gören Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek. Bayramın cenazaesine Alanya'dan iş adamların katılacağı bildirildi.

Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Bu dönemde Alanya'da da pek çok yatırıma imza atan Bayram, sık sık Alanya ziyaretlerinde bulunmuştu.

Kombassan Holding'in adı 2017 yılında Bera Holding olarak değişmişti. Bera'nın şu anda Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otel turizme hizmet vermeye devam ediyor.