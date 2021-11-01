UPS Havayolları İstanbul Havalimanı seferlerine başladı

Almanya'nın Köln şehrinden gerçekleştirilen ilk sefer için İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnel, İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, ABD İstanbul Başkonsolosu UPS Avrupa Bölgesi Başkanı Daniel Carrera, UPS Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Ufku Akaltan ve UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç'ın da aralarından bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



HEM YOLCU HEM KARGODA HUB HALİNE GELDİ



Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiziği 2023 vizyonunda önemli bir yere sahip olan İstanbul Havalimanı'nın üç yıl gibi kısa sürede gerek yolcu, gerek kargo taşımacılığında uluslararası bir aktarma merkezi (hub) haline geldiğinin altını çizerek "Bu vizyona yatırım yapanları hep birlikte görüyoruz. UPS bunlardan biri Burada yatırım yapanların yatırımlarının karşılığını aldığını net şikelide gözlemliyoruz" dedi.



Ulaştırma ve lojistik sektörünün en çok yabancı sermaye çeken ilk 10 sektör arasında yer aldığını kaydeden Sayan, İstanbul Havalimanı üzerinden kargo taşımacılığı 2030 yılı hedefinin 1 milyon 280 bin ton seviyelerinde olduğunu söyledi.



HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK E-TİCARET



Geçen yıl dünya genelinde e-ticaret hacminin yüzde 18 oranında artarak 4.3 trilyon dolar seviyelerine çıktığını belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise "Bunun 950 milyar doları sınır ötesi ticaret. Bu pastandan bizim aldığımız rakam ise 2.7 milyar dolar. Türkiye'nin toplam ihracatında e- ihracat yüzde 1.3'lük paya sahip. Salgın dijital dönüşümü hızlandırdı. Hızlanan bu dönüşümden Türk ihracatlarının en iyi şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Hedefimiz 2024 yılında şu anda 2.7 milyar dolar olan e-ihracatın 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak"diye konuştu



EKONOMİK BÜYÜMENİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ



İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul da İstanbul'un her geçen gün büyüyen ekonomisi ve genişleyen uçuş ağı ile dünyanın en önemli metropolleri arasında yer aldığını vurgulayarak "Salgından sonra artan ticaret hacmi ile birlikte hava kargo taşımacılığı her geçen gün daha önem kazanıyor. Hava kargo taşımacılığının bu denli büyümesi ile İstanbul Havalimanı'na önemli işler düşmektedir. Kamu kuruluşları ve tüm paydaşlar ile operasyonların bir arada yürütülüyor olması diğer havalimanlarından bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz. İstanbul Havalimanı kargo şehrinin yüksek standartlardaki hizmetleri ile Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önemli bir parçası olmasını, aynı zamanda Doğru Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'nın en önemli hava kargo ve lojistik merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyoruz" dedi

UPS Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Ufku Akaltan ise başlayan seferlerle UPS ihracat kapasitelerini yüzde 40'ün üzerinde arttırdıklarının söyledi