Ürettiği her 100 otobüsün 83’ünü ihraç etti

YILIN ilk dokuz ayında bin 228 adet şehirler arası otobüs ve 271 adet de şehir içi otobüs üreten Mercedes
- Benz Türk, bu sürede bin 250 adet otobüs ihracatına imza attı. Üretilen otobüslerin yüzde 83'ü ihraç edilirken, ilk ihracatın gerçekleştirildiği 1970'den bu yana ihraç edilen toplam otobüs sayısı 61 bin 961' ulaştı. Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen otobüsler, ağırlıklı olarak aralarında Fransa
, Portekiz
, İtalya
ve Danimarka
olan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında Fransa 438 adetle en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Portekiz 148 adetle ikinci, İtalya 124 adetle üçüncü, Danimarka 74 adetle dördüncü ve Fas 70 adetle beşinci konumda yer aldı.