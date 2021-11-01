Yerli ve milli bombaya teşvik verildi

TÜRKİYE yerli ve milli bomba üretimi için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç ilde bomba üretimi tesisi için savunma sanayinde faaliyet gösteren bir firmaya teşvik veren kararı 28 Ekimde imzaladı. Tesislerde yılda 11 bin 200 adet bomba, 43 bin 770 adet bomba gövdesi ve 75 bin havan mühimmatı üretilecek. ASSAN Group Makine Savunma Sanayi Anonim şirketi tarafından Ankara
, Bolu
ve Kırıkkale'de 808.7 milyon TL maliyetle kurulacak tesislerde bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı imal edilecek. Yatırım yeri tahsisi yapılması öngörülen teşvik kararına 288 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Ayrıca 30 nitelikle personel için 40 milyon liraya kadar eleman desteği öngörülüyor. ANKARA