Araç park cinayetinde gergin anlar

Antalya'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31), asansörle evine çıkmak üzereyken çağırıp bıçakla öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş'in (36) 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Ömür boyu hapis istenen Dörtkardeş, ilk duruşmada, kendisine küfür edilip üzerine gelmeleri üzerine kendisini korumak amacıyla üzerindeki bıçağı kullandığını söyledi. Mahkemede gerin anlar yaşandı. Polis adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay, 16 Haziran saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartman otoparkında araç parkı nedeniyle Erkan Şahin'le tartıştı. Tartışmadan sonra Halil İbrahim Dörtkardeş, evine çıktı. Erkan Şahin de bir süre sonra beraberindekilerle asansörle evine çıkmak isterken, asansördeki Dörtkardeş, iddiaya göre küfretti. Halil İbrahim Dörtkardeş üzerine yürüyen Erkan Şahin'i belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla ağır yaralayıp kaçtı. Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Yakalanan Halil İbrahim Dörtkardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) sayesinde katılırken, şikayetçi yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. İlk kez mahkeme heyeti karşısında savunma yapan Dörtkardeş, olayın yaşandığı apartmanda annesinin oturduğunu belirterek, "Ablamla birlikte anneme misafirliğe gitmiştik. Maktul yanındaki kişilerle birlikte ablamın aracının parkı ile ilgili konuşuyorlardı. Hatta araca zarar da verilmişti. Ben apartman bahçesinde iken maktul küfürlü konuşunca aracın ablama ait olduğunu ve küfürlü konuşmaması gerektiğini söyledim. Ardından annemin evine çıktık. Yukarıdan aşağıya baktığımda araca vuruyorlardı. 15-20 dakika sonra aracın yerini değiştirmek için aşağıya indim. İnerken de korku ve heyecanla yanıma bıçak aldım. Aşağıya inince de şahıslar bana saldırdı. 'Üzerime gelmeyin' deyip bıçağı bir kez savurdum. Yaralanan şahıs ve yanındaki 3 kişi beni kovalamaya başladı. Sonra bir ticari taksiyi çevirerek olay yerinden uzaklaştım. Maktulü tanımam ve husumetim de yoktur" dedi.

"ELİ BIÇAKLI BİRİNİ GÖRDÜM"

Öldürülen Erkan Şahin'in eşi Halime Şahin ise olay anında evde olmadığını ifade ederek, "Apartman bahçesine girdiğim anda elinde bıçakla bana doğru koşan birini gördüm. Arkasında da eşim ve birkaç kişiyi görünce bir şey olduğunu anladım. Omuzumdaki çantamı çıkartıp adama savurdum ama denk gelmedi. Eşim koşarken elini batın bölgesine bastırıyordu. Şahıs gelen taksiye binip gidince eşim yere yığıldı" dedi. Şahin7in oğlu H.Ş. (15) ise sanığın asansörden çıkar çıkmaz babasına söz söyleyip, bıçağı savurduğunu ifade ederek, kovalamacanın ardından kendilerine durmayan taksinin sanığıalarak uzaklaştığını öne sürdü. Tanıklar ise sanığın araç parkı nedeniyle tartıştığı maktulü bıçak darbesi ile öldürdüğünü ve kaçtığını söyledi. Tutuklu sanık ise SEGBİS üzerinden tartışması duruşmada gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Şikayetçi avukatı ise apartman bahçesinde yaşanan tartışmanın ardından sanığın ablasının 12'nci katta oturmasına rağmen 9'ncu kata inerek eylemini gerçekleştirmek için maktulün dairesinin kapısında 3-4 dakika beklediğini, ardından aşağıya inerek olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Mahkeme sanığın tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.