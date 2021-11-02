Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi’nde anlattı: Ezber bozan büyüme

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyonyüzde 1,2'den yüzde 2,4'e Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,4'e, İngiltere'de son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 3,8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.