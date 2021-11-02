Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme
Giriş Tarihi: 2.11.2021 07:00 Son Güncelleme: 2.11.2021 07:45

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme

ANKARA
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi’nde anlattı: Ezber bozan büyüme

Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 21,7'lik bir büyüme kaydederek OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sırada yer aldı. IMF, Dünya Bankası ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye için daha önce yaptıkları büyüme tahminlerini yükselterek revize etti.

AK Parti'nin "Haftalık Analiz Gündemi" raporunda verilen bilgilere göre IMF 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,8'den 9'a,Dünya Bankası yüzde 5'ten 8,5'e, Standard Poor's, yüzde 6,1'den 8,6'ya,Fich Ratings yüzde 7,9'dan 9,2'ye, Moody's yüzde 5'ten 6'ya, Unicredit de yüzde 7,5'ten 9,7'ye çıkardı.

Büyüme verilerinin ardından tek tek duyurdular! Uluslararası finans kuruluşlarından ’Türkiye’ tahmini

TÜRKİYE'DEN EZBER BOZAN BÜYÜME

Bütçe açığının milli gelire oranı, pandemi döneminde verilen sosyal destekler ve azalan vergi gelirlerine rağmen, önde gelen ekonomilerle kıyaslandığında Türkiye'nin çok daha başarılı pozisyonda olduğunu gösterdi. Türkiye'de bütçe açığı Yüzde 3,4 olurken ABD'de bütçe açığı 14.9, İngiltere'de 14.2, Japonya'da 12.6, Fransa'da 9.2 ve Almanya'da 4.2 seviyelerinde seyrediyor.

Enerji ve gıdadaki rekor fiyat artışları enflasyonun dünyada son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden oldu. Küresel enflasyonyüzde 1,2'den yüzde 2,4'e Euro Bölgesi'nde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,4'e, İngiltere'de son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 3,8'e, Almanya'da 1993'ten bu yana ilk defa yüzde 4'e, Fransa'da ise enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye ise Kovid 19 salgınının yol açtığı küresel krizi rağmen enerji ve gıda başta olmak üzere her türlü tedbiri alarak krizlerden en az etkilenen ülke konuma geldi. Başkan Erdoğan G-20 zirvesinde Türkiye'nin ezber bozan büyümesini yaptığı görüşmelerde dile getirdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi'nde anlattı: Ezber bozan büyüme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA