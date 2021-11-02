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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Doğalgaz müzakerelerine Fatih damgası

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Doğalgaz müzakerelerine Fatih damgası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizin doğal gaz ithalat planlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve olası müzakereler bu keşfimiz gözetilerek yapılacaktır" dedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi tarafından yapılan 540 milyar metreküplük doğalgazın çıkarılma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bakan Dönmez, "Karadeniz'de keşfi yapılan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Mühendislik-Tedarik-İnşaat-Kurulum sözleşmeleri imzalanmış olup, yılsonuna kadar sahada kuyu sondajları, kuyu testleri, deniz altı iletim sistemleri için tedarik süreci ve ön mühendislik çalışmalarına devam edilecektir. Ülkemizin doğal gaz ithalat planlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve olası müzakereler bu keşfimiz gözetilerek yapılacaktır" dedi. Bakan Dönmez, "Ayrıca, Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" diye konuştu.
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Doğalgaz müzakerelerine Fatih damgası
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