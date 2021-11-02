Muafiyet kapsamında olup da ticari, konut ya da mevduat geliri olanlar da faydalanabiliyor mu?

Bu kapsamdakilerin ticari, ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor. Ancak bu yıl için sayılan bu gelirlerin 49 bin lirayı geçmemesi durumunda tek konut için muafiyetten yararlanılabilir.