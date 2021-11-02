İhracatta 4 rekor birden kırıldı: "Tarihi başarı yakalandı"

Yılın ikinci çeyreğindeki büyümeye 10.78 puanla tarihinin en büyük katsını sağlayan ihracatta rekor serisi hız kesmiyor. İhracatta ekim, tüm zamanların aylık, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları kırıldı. İhracat ekimde yüzde 20.2 artarak 20.8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık rakamına ulaştı. İhracat, yılın ilk 10 ayında yüzde 34 artarak 181.8 milyar dolara çıkarken, yıllık bazda da 215.7 milyar dolarla 201.1 milyar dolar olan hedef şimdiden aşıldı. Dış ticaret açığı da ekimde yüzde 39 azalarak 1 milyar 463 milyon dolara, 10 aylık dönemde ise yüzde 16 azalarak 33.8 milyar dolara indi.
10 AYDA 2019 REKOR KIRILDI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında ekim ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerinin tazelendiğini ifade eden Muş, "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215.7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021'in henüz 10 ayında, 2019'da yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk" dedi.
DIŞ TİCARET FAZLASI VERİLECEK
İthalatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22.3 milyar dolar olduğunu dile getiren Muş, şunları kaydetti: "Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22.5 artışla 215.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5.6 puan artışla yüzde 93.4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7.2 puan artışla yüzde 84.3'e çıktı. Dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33.8 milyar dolara geriledi."
2.477 FİRMADAN İLK İHRACAT
İhracatta son 12 ayın 10'unda rekor kırıldığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhuriyetimizin ilk yılında 50.8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50. yılda 1 milyar doları, 64. yılda 10 milyar doları, 84. yılda 100 milyar doları ve 98. yılda 215 milyar doları aşmayı başardık. 100. Yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah bu rakama 100. yıldan önce ulaşacağız" dedi. Ekimde 22 sektör ihracatını artırdı. 2.6 milyar dolarlık Ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat yapılırken, 157 ülkeye ihracat arttı. 15 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1.7 milyar dolarla Almanya, 1.3 milyar dolarla ABD ve 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ekimde 2 bin 477 firma, ilk kez ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı 87 bini aştı. 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında TL ile ihracat yapıldı.
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR
Dünyada pek çok olumsuzluğun yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle pozitif olarak ayrışıp, yatırımlar için güvenli bir liman ve bilhassa tedarikçi ülkeler için bir ticaret partneri olarak ön plana çıktığını vurgulayan Muş, "İş dünyamızla istişarelerimizde, iş insanlarımızın önemli bir kısmının çağrılarımıza kulak verdiğini görüyor, 2021 yılını yeni yatırımlarla kapatacaklarının sinyallerini alıyoruz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar ortada. Bu sektörde önemli bir ihracatçı olma yolunda hızla ilerlemekteyiz." dedi. Muş, Türkiye'nin salgın döneminde aldığı tedbirler ve özel sektörün ortaya koyduğu özveriyle üretimine devam ederek Asya'nın alternatifi olarak öne çıktığını, bugün dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi olduğunu dile getirdi. Dün açıklanan PMI Endeksi'nin üst üste 5'inci ay 50 eşik değerinin üzerinde yüzde 51.2 olarak gerçekleştiğini ifade eden Muş, yeni ihracat siparişlerinde de artışın güçlü şekilde sürdüğünü bildirdi