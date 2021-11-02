İhracatta 4 rekor birden kırıldı: "Tarihi başarı yakalandı"

2.477 FİRMADAN İLK İHRACAT

İhracatta son 12 ayın 10'unda rekor kırıldığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Cumhuriyetimizin ilk yılında 50.8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50. yılda 1 milyar doları, 64. yılda 10 milyar doları, 84. yılda 100 milyar doları ve 98. yılda 215 milyar doları aşmayı başardık. 100. Yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah bu rakama 100. yıldan önce ulaşacağız" dedi. Ekimde 22 sektör ihracatını artırdı. 2.6 milyar dolarlık Ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat yapılırken, 157 ülkeye ihracat arttı. 15 ülkede, aylık ihracat rekoruna imza atıldı. En çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1.7 milyar dolarla Almanya, 1.3 milyar dolarla ABD ve 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ekimde 2 bin 477 firma, ilk kez ihracat yaptı. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı 87 bini aştı. 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında TL ile ihracat yapıldı.