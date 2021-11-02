Polonya-Ardahan hattında önemli gelişme

Lojistik altyapısı gelişmiş. Polonya ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak demir yolunun yakın zamanda açılacağını söyleyen Polonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Nowakowski'nin sosyal medya üzerindeki açıklamalarını olumlu bulduğu belirten Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci SABAH'a konuştu.

Polonya'da geçen Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattı Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz demiryolu sağlanmış olsada bu ipek yolunun tam ortasındaki ülkemiz ve dolayısıyla iki sınır kapısıyla Ardahan'ın ticaret hacminin yükseleceğini belirten Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Demirci, "Hattın açılışı her ne kadar kötü bir döneme rastlasada salgın sonrası bu hatta milyonlarca yolcu ve milyonlarca ton yük taşınacak. Dolayısıyla Polonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Nowakowski'nin söylediklerine katılıyorum. Ardahan artık Türkiye'in son ili değil, ortası olacak ve Avrupa'ya daha yakın olacak." dedi.

Nowakowski, Avrupa'nın üretim ve yatırım için Çin yerine Türkiye'ye yöneldiğini belirtmiş ve şunları kaydetmişti: "Bu, bir sürecin başlangıcı, firmalarımız Çin yerine Türkiye'yi düşünüyor. Ürün kalitesi de Türkiye'de çok daha yüksek."

"ÇİN 'İN YERİNE TÜRKIYE' Yİ TERCİH EDİYORUZ"

Polonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Nowakowski sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye bölgesinde dominant bir ülke. Lojistik altyapısı da gelişmiş. Polonya ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak demir yolu da yakın zamanda açılacak. Firmalarımız Çin yerine Türkiye'yi düşünüyor. Ürün kalitesi de Türkiye'de çok daha yüksek. Maliyet avantajı da var. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki çok enteresan sonuçlar getirecek."

Pandemiye rağmen Türkiye'nin yatırım ortamını çok iyi gördüğünü belirten Nowakowski, Türkiye'ye Avrupa'dan ve dünyanın farklı yerlerinden doğrudan yabancı yatırımların geldiğini ifade etti.

Avrupalı iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandığını belirten Polonya-Türkiye Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Koray Akgüloğlu da; "Polonyalı yatırımcılar medikal ve kozmetik sektörlerine ilgili. Bazı Polonyalı şirketler Türkiye'de zincir mağazalar açmayı hatta burada üretim yapmayı planlıyor." dedi.