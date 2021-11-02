Squid Game Token (SQUID) ile akıl almaz vurgun! Her şey dakikalar içinde oldu

Squid Game Token projesinin sahipleri bu kripto para ile Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını ifade etmiş, yarışmalarda toplanan gelirin yüzde 90'ının kazanana, kalan yüzde 10'luk gelirin ise geliştiricilerin olacağını ifade etmişti.

PROJENİN GELİŞTİRİCİLERİ TELEGRAM'DAN KONUŞTU: DEPRESYONDAYIZ

Squid Game Token projesinin geliştiricileri konuya ilişkin Telegram üzerinden açıklama yaptı. Artık proje üzerinde çalışmak istemediklerini belirten geliştiriciler, "Son günlerde Twitter hesabımız ve akıllı kontratlarımız hacklenmek istendi. Squid Game geliştiricileri olarak dolandırıcılar yüzünden depresyona girdik. Stres yükünün altında eziliyoruz. Bu nedenle artık bu projede çalışmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.