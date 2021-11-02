Staj sigortası emeklilik için başlangıç sayılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
'nca hazırlanan "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi 2021-2023" kapsamında milyonlarca gence hem iş hem de sosyal haklar konusunda önemli uygulamalar devreye giriyor. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Üniversiteli gençlerin istihdamını artırmak, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla yetenek yönetim sistemi teşvik edilecek. Üniversite öğrencilerinin kamuda kısmi süreli istihdam edilmesini sağlayacak bir sistem kurulacak. Üniversite öğrencilerinin mezuniyetleri öncesinde deneyim kazanması amacıyla yarı zamanlı olarak istihdam edilebilecekleri bir sistem inşa edilmesi üzerinde çalışmalar yapılacak. Orta
öğretim ve yükseköğretim için ayrı ayrı olmak üzere, toplamda en fazla iki şirket değiştirme hakkı olacak şekilde staj süresi teknolojiyle ilgili olması durumunda 12 aya, diğer durumlarda 6 aya uzatılabilecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emekliliğinin de başlatılması konularının değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak. Mevcut uygulamada staj sigorta başlangıcı sayılmıyor. Bu nedenle de ilk işe girilen tarihten itibaren emeklilik hesabı yapılıyor. Yeni düzenleme ile artık emeklilik hesabı staja başlanan tarih itibarıyla yapılabilecek. Mesleki eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapmaları teşvik edilecek. Silah altında olan gençlere çeşitli işkollarında sertifikalı eğitimler verilecek.
SIFIR ATIK YÖNETİMİNE KATILACAKLAR
YEREL yönetimlerde sıfır atık yönetimi sürecinde yeni mezun olmuş kişilerin çalıştırılması aracılığıyla gençlerin kariyer planlamaları desteklenecek. Sıfır Atık Projesi
'nin yaygınlaştırılması sürecinde kapasitenin güçlendirilmesi ve istihdam sağlanması amacıyla çalışmalar yapılacak.