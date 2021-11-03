Direnç Özdemir’den Yeşil Mutabakat yorumu

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan çevreci ve yeni nesil organize sanayi bölgesi Yalova Makine İhtisas OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, son günlerde iş dünyasında kafa karışıklığına sebep olan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Bildirgesi'ne dair açıklamalarda bulundu. "Avrupa Parlamentosu'nun 24 Haziran 2021 tarihinde onayladığı ve "Yeşil Mutabakat" adı verilen iklim yasasına göre, AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye'nin yüzde 50'den fazla pay ile en büyük ihracat pazarı olan AB'nin bu uygulamasına uyum sağlamazsak, ihracat pazarımızda daralma yaşayabiliriz. Ya direnip yok olacağız ya da bir an önce buna adapte olup öncülerinden olacağız" dedi.

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Yalova Makine İhtisas OSB olarak kendilerinin zaten çevreci ve 0 karbon emisyonu vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Direnç Özdemir, "Biz bu sürecin ön saflarında yer almayı seçtik. OSB'mizi yeşil üretimin üssü olarak planladık ve bütün yapıyı buna göre kurguladık. Ortak enerji tüketimlerimizi OSB içerisinde kurulacak güneş enerji santralinden temin edeceğiz. Böylece hem katılımcımıza yüzde 20 daha uygun maliyetle enerji sunacağız hem de doğayı koruyacağız. Kuracağımız ileri arıtma tesisiyle, arıtılan suyu bölge içinde sulama için kullanacağız. Deniz ve demiryolu bağlantılarıyla hem katılımcının nakliye maliyetlerini düşüreceğiz hem de karbon salınımı azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Yalova'nın kronik sorunu olan su problemini de çözmek istediklerini sözlerine ekleyen Direnç Özdemir, "Devlet Su İşleri (DSİ) ile bir anlaşma yaptıklarına değindi ve şu bilgileri paylaştı: "DSİ bir havzasını bize tahsis etti. 2 milyon metreküp hacminde bir barajın finansmanını OSB olarak biz sağlayacağız. Orta ve uzun vadedeki su ihtiyacımızı oradan karşılayacağımız gibi civar köylerin su ihtiyacını da karşılıyor olacağız."