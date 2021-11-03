Organize sanayi bölgelerinin ilkini 1962 yılında kuran Türkiye, bugün Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) verilerine göre 190 adet projeyi başarıyla tamamladı ve hizmete soktu. Geleneksel OSB'lerin bazı ihtiyaçları karşılayamadığını belirten Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yeni nesil projelerin hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

İnşaatı devam eden Yalova Makine İhtisas OSB ile bilinenin dışına çıktıklarını ifade eden Direnç Özdemir, "Alışılmışın dışında, dünyaya örnek rol model olacak bir OSB yapıyoruz. Bu model hem dünyaya ihraç edilecek hem de Türkiye'deki mevcut OSB'lerin gelişimine katkı sağlayacak. Daha inşaat aşamasında olmamıza rağmen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) sanayinin dijital dönüşümü başlığı altındaki pilot projesinin Türkiye'deki bir elin parmaklarını geçmeyecek paydaşlarından biriyiz" dedi. Modern bir altyapı ile eksiksiz sosyal ve teknik donatı alanlarını zorunluluk olarak gören Yalova Makine İhtisas OSB, her detayı ince ince düşünülmüş yapısıyla, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve sanayide ihtiyaç duyulan kamu kurumlarını tek çatı altında topluyor.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB, ANADOLU'NUN OSB MİMARİSİNİ YARATIYOR

Yalova Makine İhtisas OSB'yi inşa ederken Anadolu'nun kadim ve sivil mimarisini koruyan ve bu kültürü yaşatan bir yapı oluşturduklarını vurgulayan Direnç Özdemir, Anadolu 5.0 adını verdikleri bir mimari konsept geliştirdiklerini belirtti. Duvarlarla yalıtılmış, bağımsız özerk bölgeler değil, şehir silueti ile de bütünleşik bir yapı kurguladıklarını ifade eden Özdemir, "Buradaki temel derdimiz sivil mimariye bir saygı duruşu ve aynı zamanda da kültürümüzü yaşatma arzusudur. O yapılar içinde yüksek teknolojiyi üreten ve ayakları Anadolu'ya basan gençleri yetiştirmek de idealimizin bir parçası" şeklinde konuştu. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile TSE yeşil bina kriterlerini sanayiye uyarlayan bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, Yalova Makine İhtisas OSB'deki bütün üretim tesislerinin, sosyal donatıların ve binaların TSE yeşil bina konseptinde inşa edildiğini dile getirdi.

YALOVA'NIN STRATEJİK KONUMU ÖNE ÇIKIYOR

Yalova'nın sınırlı sanayi alanına sahip olduğunu dile getiren Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, şehrin stratejik önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bulunduğu konum itibariyle 50 kilometre yarıçap içerisinde 20 milyon nüfusa ulaşan, bütün yan sanayilere erişim olanağı barındıran, üniversitelerden limanlara kadar bu denli jeostratejik öneme sahip bir yerde, bize düşen 2022'de üretime başlayacak bu OSB'nin yüksek katma değerli ürünler üretmesini sağlamaktı. İlk strateji olarak bölgenin sektörel yapısını ve çerçevesini bu şekilde belirledik" dedi. İkinci stratejilerinin ise Yalova'nın coğrafi güzelliği ve verimliliği ile uyumlu yeşil bir OSB kurmak olduğunu kaydeden Başkan Özdemir, "Bu bizim sosyal sorumluluk görevimiz ama bir yanıyla da bizim OSB'mizin prestiji ve farklılığı da bu olacak" diye konuştu.

"YERLİ ÜRETİCİDEN MALZEME TEDARİK ETMEYİ SORUMLULUK BELGESİ HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Yerli ve milli üretimi motto haline getirdiklerini işaret eden Başkan Direnç Özdemir, "Yerliliği daha OSB'mizin inşaat aşamasındayken benimsedik. Yerelden hizmet almak, yeşil ve yerli olmanın bir gereği ve de doğal sonucu. Bütün mal ve hizmet alımlarımızı Yalova firmalarından ve esnafından almak konusunda bir müteşebbis heyet kararı alarak bunu bir sorumluluk belgesi haline dönüştürdük" dedi. "Yüzde 5'e kadar pahalı dahi olsa söz konusu mal ve hizmetler Yalova esnafından alınıyor" diyen Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 56 bağımsız firmadan 43 konu başlığında mal ve hizmet alımı yaptıklarını söyledi. Bu 43 konu başlığının 40'ını Yalova'dan aldıklarına dikkat çeken Özdemir, "56 firmanın 52'si de Yalova'dan. Yüzde 95 başarı ortalamasıyla da bu dediğimizi uygulayarak devam ediyoruz" dedi.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir kimdir?

Direnç ÖZDEMİR, 05/ 09/ 1976 yılında Rize ili, Çayeli ilçesinde doğdu. İlkokulu Çayeli'nde, Ortaokulu Gebze'de Liseyi Ahmet Şimşek Fen Lisesi'nde tamamladı. İlk ve ortaokulda dönem okul birincisi, Fen Lisesi'nde ise okul ikincisi olarak mezun oldu. Lisans eğitimini İ.T.Ü. İnşaat Müh. Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini ise İngiltere' de Leicester University de MBA Master ile tamamladı. İsrail'de Türk-İsrail ortaklığı olan bir şirkette Proje Müdürü olarak altyapı-üstyapı inşaatları yaptı. Doğuş Holding kuruluşu olan Doğuş yapı firmasında iki yıl Proje Müdür Yardımcısı olarak Entegre Sanayi Tesisleri inşaatları yaptı. 2003 yılında Bölge Müdürü olarak göreve başladığı Dilovası-İMES OSB'de 14 yıl yer seçimi, kamulaştırma, altyapı, üstyapı, tüm süreçlerde bulunmak suretiyle 120 fabrikasıyla işletmeye geçmiş bir OSB şeklinde 2017 yılında görevinden ayrıldı. Haziran 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında Yalova Makine İhtisas OSB'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. Haziran 2019 tarihi itibari ile Yalova Makine İhtisas OSB'de Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.