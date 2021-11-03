Yalova Makine İhtisas OSB’den bir ilk: Ödüllü ilk endüstriyel oyun yarışması gerçekleştirildi

Yalova Makine İhtisas OSB ve Yalova Teknopark'ın destekleriyle, ödüllü ilk endüstriyel oyun yarışması olan Atlas Oyun Hackathonu projesi başarıyla tamamlandı. Yarışma ile Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi ve üretimin hak ettiği pozitif algısını artırma noktasında önemli bir adım atmış oldu. Sanayi ve üretimi yeni nesillere sevdirmeye en önemlisi de benimsetmeye kararlı olduklarını söyleyen Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Yeni Nesil OSB'nin oyun yarışmasını da düzenledik. Bu ilk endüstriyel oyun hackathonu olması sebebiyle bizim için de çok önemliydi. Sanayi ve üretimi yeni nesillere sevdirmeye en önemlisi de benimsetmeye kararlıyız. Y kuşağı, Z kuşağı ve Alfa kuşağıyla kucaklaştık. 100'den fazla kalifiye katılımcı genç sayısına ulaştık. Sanayi ve üretimin hak ettiği pozitif algısını artırma noktasında önemli bir adım attık. Bir ilki daha başarmanın huzuru içindeyiz" dedi.

DİRENÇ ÖZDEMİR: "YENİ NESİL OSB ANLAYIŞIMIZI BU GENÇLERLE OYUNLAŞTIRACAĞIZ"

Gençlerin hackathon sayesinde gerçek bir organize sanayi bölgesinin yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları yakından tanıma fırsatı bulduğunu da söyleyen Direnç Özdemir, "Gençlerimiz, bir fabrikaları olsa bunu nasıl yönetirdi, zorluklarla nasıl baş ederdi gibi soruların cevabını tasarladıkları oyun ile gösterdi. Bu sayede çözümün bir parçası oldular. Hackathonumuza katılan yaratıcı gençlere teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum. Yeni nesil OSB anlayışımızı bu gençlerle oyunlaştırıp Z ve Alfa kuşaklarıyla buluşturacağız. Heyecanımız büyük, gençlerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ödüllü İlk Endüstriyel Oyun Hackathonunu kazananlar:

1. Payidar

2. Cat

3. BuGathon

MVP Ödülü: METUnexpected ve Red

Hackathonu kazanan birinci takıma 20 bin TL, ikinci takıma 15 bin TL ve üçüncü takıma 10 bin TL ödül verildi.