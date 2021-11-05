Bakan Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması: "Ortak bir çalışma yürüteceğiz..."

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin sözleşmeli kamu personeli konusuna da değindi. Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.