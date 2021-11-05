Doğalgazı dörtte bir fiyatına satıyoruz

A PARA
sohbetlerinde A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner
'in sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, son 2 yıldır, olağanüstü bir küresel dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye
'nin makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip; sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini söyledi. Bu hedefin gerçekleşmesi için, düşük enflasyon ve kur istikrarına önem verdiklerine değinen Elvan, yapısal politikaları büyük bir kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.
BU DÖNGÜYÜ KIRMALIYIZ
Geçmiş yıllarda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açığın yüksek, düşük olduğu dönemlerde ise cari açığın düşük, hatta kimi zaman cari fazla verildiğine dikkat çeken Elvan, "Bahsettiğim bu döngüyü kırmak ve yapısal cari açığı azaltmak üzere önemli adımlar attık. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarıyı, diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Bu sene için öngördüğümüz yüzde 9'luk büyümeyi, milli gelire oran olarak yüzde 2'nin altında bir cari açıkla gerçekleştireceğiz. Yani yılı, geçmiş eğilimlerin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açıkla kapatacağız" diye konuştu.
YÜKSEK KUR HEDEFİMİZ YOK
Hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine ilişkin yorumları hatırlatan Elvan, "Bu yorum doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; verimlilik yani üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerinizden, teknolojiyi üretme ve kullanma becerinizden gelir. Verimlilik kazanımlarıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir" dedi.
MALİYETLERİN ALTINDA SATIŞ
Pandemi nedeniyle 2020'den bu yana gerek bütçeden gerekse diğer kaynaklardan sunulan desteklerin, yılsonunda toplam 734 milyar liraya ulaşacağını ifade eden Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonla mücadelede; vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik, maliye politikası kararlılığını net bir biçimde gösterdik. Bahsettiğim bu tutara doğalgaz ve elektrik alanında verdiğimiz destekler dâhil değildir. Enerjide maliyet artışlarını da vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtıp, maliyetin önemli bir bölümünü biz üstleniyoruz. Şu anda ısınma amaçlı olarak dışardan 100 birime mal ettiğimiz doğalgazı, dörtte biri fiyatına yani 25 birime vatandaşımıza satıyoruz. Elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50'si daha düşük fiyata sunuyoruz. Tarım ürünleri tarafında da, un fabrikalarına, yem üreticilerine, hayvan yetiştiriciliği ve besiciliğiyle uğraşan üreticilerimize, ton başına ilave 800 ile 1000 lira arası buğday/arpa ve mısır desteği veriyoruz."