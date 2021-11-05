EBRD ve Moody’s büyüme tahminini yükarı çekti

Türkiye
'nin
beklentileri aşan büyüme performansına seyirci kalamayan uluslararası finans kuruluşları tahminlerini revize etmeye devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD
) 2021 beklintisini yüzde 5.5'ten 9'a, Moody's, 6'dan 9.2'ye çıkardı. EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly
, "Türkiye geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl da devam etti" diye konuştu. Son dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye bazı olumlu yansımaları olabileceğine işaret eden Roger Kelly, "Türkiye'nin salgın sonrası bağlamda bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kesinlikle düşünüyorum" dedi.