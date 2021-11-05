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Giriş Tarihi: 5.11.2021

EYT’de yaş sınırının 50 olması düşünülüyor

Eda IŞIK Eda IŞIK
EYT’de yaş sınırının 50 olması düşünülüyor
Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor. Hem SGK'nın yükünün azaltacak hem de mağduriyeti gidecek bir formül üzerinde durulurken, polisler, doktorlar, hemşireler gibi bazı meslek gruplarında bulunan yıpranmanın genişletilmesi gündemde. Bununla ilgili çalışma yapılırken, yıpranmanın hangi meslekleri kapsayacağı, kaç yıl olacağı ve geçmişe dönük nasıl işleyeceği üzerinde duruluyor. AK Parti kaynakları hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı, 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor. EYT için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. Bu formüle göre belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyor.
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EYT’de yaş sınırının 50 olması düşünülüyor
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