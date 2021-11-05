Faturanın yarısını Hazine karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Türkiye
'nin enerjide fiyat artışlarını en az yansıtan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Yıllık ortalamada neredeyse faturanın yarısını Hazine'den karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz" dedi. Turkuvaz Medya
'nın düzenlediği "Türkiye 2023 Zirvesi
ve A Para Sohbetleri" etkinliğinde SABAH Gazetesi
Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu
'nun sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi bu yılı çift haneli büyümeyle kapatacağız. Elektrikte tüketim artışı yaklaşık yüzde 8-9, doğalgazda 20-22 bandında. Bu yıl 10 milyar metreküp daha fazla doğalgaz tüketilecek. Teknik altyapımız oldukça güçlü. Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık" diye konuştu.
TEDARİKTE SORUN YOK
Dönmez, doğal gazda kaynak çeşitliliğini artırdıklarını dile getirerek, "Azerbaycan
ile yeni bir kontrat yaptık. Rusya ve Gazprom
ile yıl sonu bitecek bazı kontratlar vardı. Önümüzdeki yılın başından itibaren o kontratlar bir miktar artmak suretiyle artan talebi karşılamak üzere yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler sevkiyat plan programlarına uyduğu takdirde inşallah doğal gazda ve elektrikte biz bir sıkıntı yaşamadan süreci atlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.
KAYNAĞINDA FONLUYORUZ
Küresel enerji sektöründe fiyatlarda büyük artışlar olduğuna değinen Dönmez, "Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğal gazda 1.000 metreküp, 1.000 doları geçti, yani 1 metreküp için 1 dolar ödeniyor. Kömürde de anormal yükselişler oldu, ton başına 40-50 dolar seviyesindeki fiyatlar bir anda 250-270 dolarları gördü. Bu da tüm ülkelerde ciddi sıkıntılar oluşturdu" dedi. Dönmez, enerji ürünlerinin sanayi sektörü ve günlük yaşamı çok fazla etkilediğini belirterek, "Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz. Daha iyi anlaşılması için faturadan örneklendirmek gerek. Elektriğe bu ay 150 lira ödediyseniz bu kadarlık kısmı da devlet kendi bütçesinden karşıladı" diye konuştu.
60 MİLYAR TL FERAGAT EDİLDİ
DOĞAL GAZDA da petroldeki fiyat artışlarına benzer durumun söz konusu olduğunu aktaran Dönmez, "Ham petroldeki artış yüzde 117 oldu ama bunun çok az kısmını yansıttık. Eşel mobil uygulamasından kaynaklanan 50-60 milyar lira ÖTV'yi Hazine almamış oldu" ifadelerini kullandı. Dönmez, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de hidrokarbon aramalarına hız verildiğini vurgulayarak, "Şu anda Türkali-6 kuyusunda sondajlarımız devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk yarısında bu gazı insanımızla buluşturmak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız 'çok güzel bir müjde vereceğim' dedi. Bu sadece devlet kasasına değil, vatandaşımızın kasasına da doğrudan yansıyacak bir durum" dedi.
GÜNEYDOĞU'DAN SEVİNDİRİCİ HABERLER
HIDROKARBON aramalarında karada da önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Dönmez, "3-4 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin karadaki üretimi günlük varil seviyesi 40-45 bin varil civarındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Özellikle Güneydoğu'dan sevindirici haberler geliyor. Son açtığımız kuyularda 1.000 varilin üzerinde üretim yapan kuyularımız var" diye konuştu. Karbon piyasasıyla ilgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Dönmez, "Modele ilişkin bir mutabakat sağlanmış oldu" şeklinde konuştu.
135 MİLYON TL TASARRUF
DÖNMEZ, karbon sınırlamalarına da değinerek, "Avrupa Birliği'nin artık sınırda karbon vergisi uygulanması yaklaşımı var. Böyle bir durumda sanayicimiz o YEK-G belgesini aldığında, karbonda böyle bir ekstra vergisiyle karşılaşmamış olacak" şeklinde konuştu. Enerji verimliliğinin de gizli bir kaynak olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu kapsamda üç yıldır 4.8 milyar dolarlık bir yatırım yapmışız ve bu dönem içerisinde de 1.1 milyar dolarlık tasarruf var. Bunun eşdeğer petrol miktarı yıllık 3.2 milyon ton. Sanayide enerji verimliliği projeler ile 46.4 milyon liralık destek verdik ve bu projeler sayesinde 135 milyon liralık tasarruf sağlandı" dedi.