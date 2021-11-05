Fitch Ratings’ten flaş büyüme açıklaması: Türkiye başardı

"TÜRKİYE FARKLI TÜRDEN ŞOKLARA UYUM SAĞLAMAYI BAŞARDI"

Morales, Türkiye'de otoritelerin mali disiplinin korumak konusunda kararlı olduklarının görüldüğünü ekleyerek, "Ayrıca geçmişe baktığımızda gördüğümüz kadarıyla, Türkiye ekonomisi büyümeyi ve farklı türdeki şoklara uyum sağlamayı başardı. Bu pozitif bir unsur olarak önümüze çıkıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de finans sektörü krizlere dayanabildi ve finansal cephede Türkiye için bir çıpa vazifesi görebildi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önünde bazı zorlukların da olduğunu belirten Morales, "Gelecekte politika yapıcıların politika belirsizliğini azaltıp azaltamayacaklarını düşünmek zorundayız. Bu, politikanın gevşemesinin kapsam büyüklüğü ve zamanlaması açısından daha çok parasal tarafla ilgili bir durum. 2023 seçimlerine kadar ek politika teşvik önlemlerinin olup olmayacağı gibi." ifadelerini kullandı.