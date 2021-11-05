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Giriş Tarihi: 5.11.2021 16:45

Güzellik ve bakım sektörü bir araya geldi!

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Güzellik ve bakım sektörü bir araya geldi!

Alanında Avrupa’nın en büyük buluşmalarından biri olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, kapılarını açtı. 500’ün üzerinde markanın ürünlerinin sergilendiği fuar güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini bir araya getiriyor. Fuara yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı ziyaretçiler, 4 gün boyunca kozmetik, bakım ve güzellik sektörünün tüm ürün ve hizmetlerini bir arada görme imkânı buluyor.

İstanbul Fuarcılık tarafından organize edilen CNR Beauty & Wellness Show, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini ağırlamaya başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilen fuar güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini tek çatı altında buluşturuyor. Bu yıl 5'incisi kez düzenlenen fuarın kapıları 7 Kasım'a kadar açık olacak.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Son teknoloji bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanlarının tanıtıldığı fuar süresince, aralarında güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve kliniklerin dermatoloji birimi yöneticilerinin de yer aldığı yerli ve yabancı sektör profesyonellerini ağırlıyor. İç piyasanın yanında, yeni uluslararası anlaşmalar yaparak ihracat oranını artırmak isteyen Türk kozmetik ve güzellik sektörü, tüm yenilikleri ile fuarda yerini aldı.

500'ÜN ÜZERİNDEKİ MARKA ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR

Kendi alanında Avrasya'nın en büyük fuar organizasyonlarından biri olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul'da 500'ün üzerinde markanın ürünleri sergileniyor. B2B ve B2C iş görüşmelerinin de hayata geçirildiği fuarı, 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini ise seminerler oluşturuyor. CNR Beauty & Wellness Show İstanbul seminerlerinde, çok sayıda akademisyen, diyetisyen, güzellik uzmanı ve sektör profesyonelleri, sektördeki yeni uygulama ve teknikleri fuar ziyaretçileri ile paylaşıyor. Ayrıca dünya kişisel bakım ve kozmetik sektörünü bir araya getiren fuar, birbirinden özel şovlarla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Fuarda düzenlenen workshoplarlar, saç ve cilt bakım uygulamaları gibi etkinlikler fuar süresince devam edecek.

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Güzellik ve bakım sektörü bir araya geldi!
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