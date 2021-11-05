Haberleşmede hedef milli ve bağımsız ağ

PARA Haber Müdürü Serdar Kuter'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'ne katılan Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Aselsan
ile birlikte geliştirdiğimiz projemizde özellikle savunma sanayindeki kullanıcılarımıza yerli ve milli hat sistemini kullanarak çok daha güvenli ve bağımsız haberleşme ağı kuracağız. Bu bizim için çok önemli bir adım" dedi. Turkcell Superonline
Genel Müdürü Emre Erdem
de, "Üretkenlik ve refah ile paralel olduğumuzda oldukça muazzam değerler ortaya çıkıyor. Bu sebeple ortak altyapı gündemimizde. Biz 14 yıldır fiber altyapı konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçları fazla ama zamanımız az" diye konuştu.
PANDEMİYİ % 77 DAHA AZ HİSSETTİK
Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin
ise "Pandeminin etkisi bize ciddi bir müşteri kitlesi kazandırdı. Pandemide müşteriler e-ticaretin kolaylığını öğrendiler. Pandemi sürecinin bitmesiyle insanlar yeniden alışveriş tecrübelerini alışveriş merkezlerinde yaşamak istiyor. Biz bir araştırma yaptık. Araştırmamız sonucunda müşterilerimizin yüzde 77'si Trendyol sayesinde pandemiyi daha az hissettiklerini söylediler" dedi. Kuzey Marmara Otoyolu
Genel Müdürü Aynur Uluğtekin
ise "Bizim Ar-Ge ile alakalı şu an üzerinde çalıştığımız bir proje var. TÜBİTAK ile birlikte çalışıyoruz bu projede. Yollara döşenen fiberot kablo ile lazerin birleşimi bir teknolojimiz var. O teknolojiye bağlı olarak yolda o an olan herhangi bir kaza, herhangi bir köpek ya da başka birisi yolda duran bir vasıtayı anında görebiliyor" şeklinde konuştu.