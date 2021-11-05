Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Haberleşmede hedef milli ve bağımsız ağ
Giriş Tarihi: 5.11.2021

Haberleşmede hedef milli ve bağımsız ağ

Haberleşmede hedef milli ve bağımsız ağ
PARA Haber Müdürü Serdar Kuter'in moderatörlüğünde gerçekleşen 'Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'ne katılan Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Aselsan ile birlikte geliştirdiğimiz projemizde özellikle savunma sanayindeki kullanıcılarımıza yerli ve milli hat sistemini kullanarak çok daha güvenli ve bağımsız haberleşme ağı kuracağız. Bu bizim için çok önemli bir adım" dedi. Turkcell Superonline Genel Müdürü Emre Erdem de, "Üretkenlik ve refah ile paralel olduğumuzda oldukça muazzam değerler ortaya çıkıyor. Bu sebeple ortak altyapı gündemimizde. Biz 14 yıldır fiber altyapı konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'nin ihtiyaçları fazla ama zamanımız az" diye konuştu.

PANDEMİYİ % 77 DAHA AZ HİSSETTİK
Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise "Pandeminin etkisi bize ciddi bir müşteri kitlesi kazandırdı. Pandemide müşteriler e-ticaretin kolaylığını öğrendiler. Pandemi sürecinin bitmesiyle insanlar yeniden alışveriş tecrübelerini alışveriş merkezlerinde yaşamak istiyor. Biz bir araştırma yaptık. Araştırmamız sonucunda müşterilerimizin yüzde 77'si Trendyol sayesinde pandemiyi daha az hissettiklerini söylediler" dedi. Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin ise "Bizim Ar-Ge ile alakalı şu an üzerinde çalıştığımız bir proje var. TÜBİTAK ile birlikte çalışıyoruz bu projede. Yollara döşenen fiberot kablo ile lazerin birleşimi bir teknolojimiz var. O teknolojiye bağlı olarak yolda o an olan herhangi bir kaza, herhangi bir köpek ya da başka birisi yolda duran bir vasıtayı anında görebiliyor" şeklinde konuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Haberleşmede hedef milli ve bağımsız ağ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA